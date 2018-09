Talentos na berlinda

Miriam Gimenes



16/09/2018 | 07:00



Se no The Voice Brasil os pleiteantes a uma vaga do reality musical esperam subir ao palco para se tornarem conhecidos do público, no PopStar, que inicia sua segunda temporada hoje, às 12h45, o processo é inverso. Já reconhecidos por seus trabalhos, os concorrentes – entre eles modelos, atores e jornalistas – querem mostrar ter um talento a mais que, no caso, é a música.

Liderados por Taís Araújo, que também estreia como apresentadora do programa, 14 participantes – entre eles o ator andreense Sérgio Guizé, que faz parte da banda Tio Che, e a também andreense e atriz Klara Castanho – se apresentam em números musicais e precisam conquistar as melhores notas, não apenas da bancada dos especialistas, composta por artistas e personalidades da cena musical e do entretenimento, como também da plateia interativa, que vota em tempo real no estúdio, e do público, por meio do site oficial da atração.

Taís está ansiosa com a estreia e diz que o que mais a motivou a ficar à frente do formato, antes apresentado por Fernanda Lima, foi a dinâmica do programa. “É muito legal, diferente de tudo o que já fiz na minha carreira. O PopStar é uma competição, um programa com música onde os competidores são artistas. É muita emoção latente, de todo mundo: deles, minha, do público. É muito estimulante e diferente para mim o fato de ser um programa ao vivo, com plateia e jurados. Estou muito feliz.” <EM>

E o time está preparado para se apresentar no palco. Klara Castanho, por exemplo, intensificou as aulas de canto para participar do reality. “Ainda estou entendendo tudo o que está acontecendo, mas já sei que aquele palco será a minha nova casa por um período”, conta a atriz, que gosta de músicas calmas. Nas apresentações, quer priorizar repertório com o qual se identifica. “Nada que eu cante vai ser algo que tenha resolvido recentemente porque achei bonito. São músicas nas quais acredito, com letras com que me identifico, que contam uma história legal e que, normalmente, são calminhas. Minha relação com a música tem a ver com um momento de parada, de deixar os pensamentos soltos.”

Guizé, por sua vez, promete repertório eclético. “Minha referência é um pouco de tudo, estou sempre buscando músicas novas e de outros países. Gosto muito também da música argentina, francesa, portuguesa. Estou sempre investigando”, adianta.

Nos quatro primeiros programas desta temporada não há eliminação. Servirá para o público conhecer os participantes. Além dos da região, estão Carol Trentini, Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Renata Capucci, Mouhamed Harfouch, Fernando Caruso, Jeniffer Nascimento e Samantha.