Ribeirão Pires promove Primavera dos Museus

Miriam Gimenes



17/09/2018 | 07:49



Ribeirão Pires terá quatro dias com foco cultural, a partir de hoje. É que tem início na cidade a 12ª Primavera dos Museus, além da celebração da Semana de Educação Patrimonial, que segue até quinta, com série de atividades gratuitas, entre palestras, exposição e atividades direcionadas aos profissionais da rede de ensino local.

Hoje, por exemplo, será inaugurada a exposição Coleta ABC, que conta com a participação de artistas da região. A mostra gratuita, que ficará até dia 16 de outubro no Centro de Exposições e História Ricardo Nardelli (Rua Miguel Prisco, 286), é composta por trabalhos que trazem à tona registros do momento atual por meio de obras contemporâneas influenciadas pelo cotidiano urbano. <EM>

Já no Sítio da Boa Sorte, que fica no bairro São Caetaninho e pertenceu ao modernista Oswald de Andrade, a partir das 14h, o músico e escritor Reynaldo Bessa realizará a oficina Retrato do Artista Quando Oswald, que propõe interação entre os participantes e a obra do escritor. A iniciativa integra conjunto de medidas de apoio da Prefeitura à preservação da casa, patrimônio tombado provisoriamente pelo município. Mais informações sobre a programação estão em www.ribeiraopires.sp.gov.br.