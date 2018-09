'Chegando em 50... vou tentar qualquer coisa', publica Hugh Jackman nas redes

14/09/2018 | 15:13



Hugh Jackman só completará 50 anos de idade no mês que vem, mas já está em contagem regressiva. Ele nasceu no dia 12 de outubro de 1968.

Em post publicado nesta sexta-feira, 14, no perfil oficial no Twitter, o ator faz uma pose com óculos escuros gigantes e desabafa: "Chegando em 50...vou tentar qualquer coisa", escreve.

Em 2000, Hugh Jackman conquistou fama ao interpretar Wolverine no longa X-Men Origens. De lá para cá, esteve em todas as edições do filme. No mais recente trabalho, fez uma participação especial em Deadpool 2, também como Logan.