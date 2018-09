Ana Furtado corta franja e declara: Rito de passagem

14/09/2018 | 15:11



Ana Furtado é sempre otimista! Nas situações desfavoráveis, a apresentadora demonstra ter muita força para passar por cima dos obstáculos. É assim que Ana vem fazendo desde que descobriu um câncer de mama. A apresentadora do É De Casa, até cortou uma franja para mudar o visual e marcar uma nova fase de sua vida.

Em um vídeo nos Stories, ela brincou: Estou me sentindo a Sandra Bullock. Mais uma mudança na vida. E vamos com tudo! Logo depois, Furtado postou outro vídeo no feed e na legenda desabafou: Tempo de mudanças... Elas fazem parte das nossas vidas. Umas ótimas e maravilhosas, como a maternidade. Outras nem tanto... Algumas são impostas. Nos assustam, mas ensinam. Terminei a minha quimio e sou agradecida por ter sido vitoriosa nessa primeira missão. A radioterapia vem na sequência e tenho certeza de que sairei novamente vitoriosa. Tempo também de celebrar a vida e virar uma página importante dela. Hoje vivi um tipo de rito de passagem. Cortei o meu cabelo, que guerreiramente resistiu a tamanha covardia contra ele. Santa #toucainglesa. Homens e suas tecnologias... tive esse privilégio. E os fios que foram voltarão, e os que ficaram cairão... esse é ciclo da vida. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito, o seu pensamento é precioso e nos ensina que permanentemente vivemos mudanças. E cabe a nós aprender, crescer e mudar. Para melhor, meu Deus! Obrigada por tantos ensinamentos.

O desabafo de Ana não acabou por aí, no mesmo dia a apresentadora postou uma foto no Instagram e legendou: Não importa para qual direção a vida nos leve, desde que estejamos no comando. Sempre! Seja dona de si, do seu corpo, dos seus desejos e sonhos, das suas escolhas, decisões e mudanças, da sua existência e do caminho que quer trilhar. Seja sua guia! #INCHARGE