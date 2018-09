Sandy e Lucas Lima comemoram dez anos de casados com viagem para Veneza

14/09/2018 | 15:11



Sandy e Lucas Lima completaram recentemente dez anos de casados! E para comemorar, o casal decidiu fazer uma viagem juntos... Para Veneza!

Os dois estão aproveitando a cidade na Itália e até pararam para tirar fotos com fãs. Fofos, né?

Na última quarta-feira, dia 12, Sandy publicou uma foto ao lado do marido, se declarando para ele, na qual escreveu:

Há dez anos eu te disse um "sim". Hoje eu te diria uns dez. Te amo mais do que eu sabia que dava.

E Lucas também não deixou a data passar em branco, e publicou uma foto do casal com a seguinte legenda:

E mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão e perco o ar, me reconheço em teu olhar que é o fio pra me guiar de volta. Dez anos. DEZ!!!! Te amo, amiga, parceira, namorada.