Anitta e ex-empresária chegam a acordo e põem fim a processo judicial após quatro anos

14/09/2018 | 15:11



Após quatro anos, chegou ao fim o processo judicial de Anitta e a empresa K2L, de Kamilla Fialho, sua ex-empresária. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora:

Anitta e K2L decidiram dar fim aos vários processos judiciais em que se enfrentavam. As partes chegaram a um acordo que agora depende apenas da homologação pelos juízes dos processos para encerrar definitivamente a questão.

Em agosto de 2014, Anitta rompeu seu contrato com a empresária e a acusou de desviar dois milhões e meio de reais de seus ganhos. Naquela época, foi obrigada a depositar cinco milhões e quatrocentos mil reais em juízo.

Já em 2016, Anitta perdeu a ação e foi condenada a pagar nove milhões e seiscentos mil reais, porém, recorreu da decisão - e perdeu de novo. Em 2018, ela teve que depositar três milhões para Kamilla, novamente em juízo [ou seja, a empresária não poderia movimentar o dinheiro]. Foi o segundo recurso de Anitta, que, segundo o jornal Extra, decidiu então procurar Fialho e oferecer um acordo para que todos os processos terminassem. Ela teria oferecido dez milhões de reais para encerrar o caso.

Mais da poderosa

Anitta também está prestes a aparecer no The Voice Brasil - após gravar sua participação na versão mexicana do reality, como jurada, a cantora e o sertanejo Gusttavo Lima farão parte da penúltima semana do reality, de acordo com a Globo. Ela estará no ar na segunda-feira, dia 17 e ele no dia 18, terça-feira [excepcionalmente nesta semana, por causa do futebol, a emissora trocou os dias de exibição]. Ambos irão comentar as apresentações dos candidatos e, no final, darão uma palhinha de seus hits.