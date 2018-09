Bruno Gagliasso faz surpresa para Giovanna Ewbank e se declara: - Eu vou estar sempre ao seu lado

14/09/2018 | 15:11



Giovanna Ewbank adora fazer surpresas para seus convidados no YouTube, não é mesmo? Mas desta vez foi ela a surpreendida. Ao chamar seu marido para uma brincadeira no canal, Bruno Gagliasso acabou pegando a esposa de surpresa e fez um arquivo confidencial para a loira por conta de seu aniversário, que é comemorado nesta sexta-feira, dia 14.

Entre os depoimentos feitos para Gio, estão os da família dela e de Fernanda Gentil, que ficou amiga de Giovanna recentemente.

Mas o que mais emocionou foi o de Bruno. Veja só que lindo o que ele disse:

Eu fico pensando no que falar... E eu acho que não preciso falar muito. Você, além de ser meu grande amor, é o minha grande amiga. E o amor é isso: é você estar ao lado da sua grande e melhor amiga. Só assim a gente divide. Só assim a gente aprende. Só assim a gente não tem medo de errar. Porque a gente sabe que vai ter alguém ao lado, que vai me amparar e me fazer crescer. Eu confio muito em você. Eu me sinto seguro, eu me sinto protegido. E a força que eu mostro em alguns momentos vem de você, mesmo que de forma inconsciente. Eu te amo! Eu amo estar ao seu lado. Eu amo ser seu companheiro. Eu amo ser o seu grande amor. E seu melhor amigo! Eu vou estar sempre ao seu lado.