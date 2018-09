Governo é sensível à importância da construção civil, diz ministro das Cidades

14/09/2018 | 14:16



O Ministro das Cidades, Alexandre Baldy, afirmou que o governo federal é sensível à importância da construção civil e defendeu a preservação de recursos para investimentos no setor. Ele lembrou que cerca de 40% dos recursos aportados na indústria da construção retornam aos cofres públicos pela arrecadação tributária.

"Defendemos foco do Orçamento da União e do FGTS no setor da construção", disse o ministro, em evento com empresários organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Baldy também reconheceu a importância do programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo ele, foi responsável por cerca de 80% do crescimento dos lançamentos e das vendas no primeiro semestre.

O ministro disse ainda concordar com o pleito dos empresários pela regulamentação dos distratos, cujo projeto de lei já foi aprovado pela Câmara e agora aguarda apreciação no Senado. "É fundamental cobrar o legislativo sobre a regulamentação dos distratos. Se faz necessário ter nova lei para que haja segurança jurídica para o setor", salientou.