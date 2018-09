Rodrigo Faro relembra momento em que pediu Vera Viel em namoro

14/09/2018 | 14:11



Rodrigo Faro usou sua conta no Instagram nessa quinta-feria, dia 13, para relembrar um momento super importante em sua vida! O apresentador compartilhou com seus seguidores uma lembrança de anos atrás para comemorar o aniversário do dia em que pediu sua esposa Vera em namoro. Na legenda, ele escreveu:

Essa foto é de 21 anos atrás quando fui até a casa dos pais da Vera em Vinhedo pedir a mão dela em namoro...Tanto tempo passou, vivemos tantas coisas juntos, construímos uma família linda e abençoada e continuamos blindados pelo Espírito Santo, apaixonados como no dia dessa foto e até hoje e pra sempre!!!!

E as homenagens não param por aí. Recentemente, Rodrigo usou a mesma rede social e fez uma declaração para Vera e também para Helena, Clara e Maria, filhas dos dois ao escrever:

As mulheres da minha vida.