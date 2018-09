Vias de Sto.André serão interditadas para Parada do Orgulho LGBTI

Do Diário OnLine



14/09/2018 | 14:15



Devido a 14ª Parada do Orgulho LGTBI, organizada pela ONG ABCDs (Ação Brotar Pela Cidadania e Diversidade Sexual) e com apoio da Prefeitura de Santo André, o Departamento de Engenharia de Tráfego irá interditar momentaneamente algumas via da cidade neste domingo.

A partir do meio dia, haverá interrupção parcial no tráfego da Rua Catequese (entre a Avenida Dom Pedro II e Avenida Padre Anchieta) e interdição do viaduto Acisa, no sentido São Caetano. A partir das 14h, a Avenida Dom Pedro II (entre a Rua Catequese e Rua das Caneleiras) será interditada parcialmente.

A liberação aos motoristas será realizada conforme for ocorrendo a passagem dos trios elétricos.