Exemplos de Educação para o Brasil

Ser professor é a minha grande paixão. Construir conhecimento com os jovens e acreditar que eles são, de fato, o futuro da nação é, sem sombra de dúvidas, o fator que me estimula a seguir na vida pública. Elaborar projetos e executá-los para mudar de verdade a vida das pessoas são meus objetivos enquanto vereador e presidente da Câmara de São Caetano.

Sou filho de São Caetano e aqui a Educação não é problema, é exemplo, ainda, claro, que seja possível avançar em políticas de gestão que aperfeiçoem os serviços oferecidos à população. As referências internacionais no setor educacional também precisam nos pautar. Mas temos modelos bem perto e que precisamos seguir: as fantásticas escolas do Sesi e do Senai de São Paulo.

Uma rede exemplar, presente em todas as regiões do Estado de São Paulo e que conta com 154 escolas do Sesi e 90 do Senai, e atendem quase 1 milhão de estudantes, em diversas áreas do conhecimento. São Caetano, por exemplo, conta com uma das escolas do Senai mais modernas no mundo, e que formou milhares de jovens que ingressaram na indústria do Grande ABC.

São Caetano se orgulha de estar no rol de municípios com o Selo Livre do Analfabetismo, temos um dos maiores percentuais de moradores com nível superior, não há déficit de vagas em escolas dos ensinos Infantil e Fundamental. Custeamos os uniformes escolares e materiais dos alunos, oferecemos abono aos professores, temos escolas e prêmios em vários setores da Educação e indicadores acima da média nacional, como é o caso do Ideb (Índice da Educação Básica).

Já o Sesi e o Senai apostam na formação de qualidade, em preparar os jovens para o mercado de trabalho. As infraestruturas física, pedagógica e tecnológica da rede acompanham as tendências de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico. Agrega, inclusive, conceitos do Esporte na formação cidadã, na disciplina e no aprendizado para o futuro.

Tenho a certeza de que o Brasil precisa focar os exemplos do Sesi, do Senai e de São Caetano. Nossas políticas são vanguardistas, os resultados são concretos e nos enchem de esperança que é possível mudar o País pela Educação. São Caetano está no topo do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil porque a Educação do município é competente e qualificada na missão de formar os nossos cidadãos. Não é discurso. É trabalho que dá resultado, que todos nós vemos e sentimos.

Pio Mielo é professor, vereador e presidente da Câmara de São Caetano.

