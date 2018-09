Deise, do Fat Family, passa por 1ª quimioterapia após diagnóstico de câncer

14/09/2018 | 13:30



A cantora Deise, conhecida por integrar o grupo Fat Family, está passando por um tratamento após ser diagnosticada com câncer. A artista está internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo, de acordo com um comunicado publicado por sua filha, Talita Cipriano em seu Instagram na quinta-feira, 13.

Segundo foi informado, a cantora "respondeu bem à primeira sessão de quimioterapia" e "está passando por uma nova bateria de exames para saber exatamente onde o tumor está alojado."

No momento, Deise não tem previsão de alta e pode receber apenas a visita de alguns familiares, que, inclusive, foram ao local para lhe apoiar no último domingo, dia 9.