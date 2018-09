Notícias da semana - 10 a 16 de setembro

Da Redação



16/09/2018 | 07:00



CULTURA E ECONOMIA

Mercado de games cresce no Brasil

O Brasil tem visto os videogames ganharem espaço. Informações disponibilizadas no 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, que levantou dados nacionais sobre o tema, revelam que o mercado do gênero cresceu em todas as cinco regiões do País, com a presença de 375 estúdios de desenvolvimento de atrações variadas espalhadas pela nação, com 1.718 jogos sendo produzidos por aqui entre 2016 e 2017 – nesta temporada, 946 títulos foram criados até agora.

Os números apontados pelo projeto do Ministério da Cultura colocam o Brasil em 13º lugar no ranking de maiores produtores de games do planeta, liderando entre os representantes da América Latina. A soma de cerca de 66 milhões de jogadores nos classificam ainda na terceira colocação mundial, levando em conta usuários de smartphones, computadores e consoles.

O relatório Pesquisa Game Brasil 2018 revela que 75% dos entrevistados utilizam jogos digitais em seu cotidiano, mas só 26% se identificam como gamers. Entre os aficionados, a maioria está na faixa dos 25 e 34 anos (35%).

segundo o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, serão liberados R$ 100 milhões em políticas públicas para incentivar o setor, seja com produção de jogos ou incentivos para eventos temáticos.

FUTEBOL

Gramado do Maracanã passa por reforma após reclamações

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, está fechado até 9 de outubro para reformas em seu gramado. Jogadores de diferentes times fizeram críticas sobre o estado do campo, com diversos buracos e muita terra.

Segundo a Greenleaf, empresa que cuida da grama da arena carioca, as complicações surgiram por conta do excesso de partidas. A ideia é de que o gramado seja corrigido e recuperado para o restante da temporada.

POLÍTICA

Tribunal não registra Lula como candidato na eleição

O Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretendia concorrer ao cargo máximo do País nas eleições deste ano, em outubro. A maioria dos juízes que avaliaram o caso afirmou que o político é barrado por conta da Lei da Ficha Limpa, que proíbe campanhas de condenados pela Justiça.

Lula está preso devido a corrupção passiva (com crime feito por funcionário contra a administração na qual trabalha) e lavagem de dinheiro (onde não se é explicada a origem de quantia recebida). Em seu lugar, o PT (Partido dos Trabalhadores) oficializou Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como candidato a eleição presidencial.

CINEMA

''O Grande Circo Místico’ busca vaga no Oscar 2019

O longa-metragem O Grande Circo Místico é o representante nacional a concorrer vaga entre os indicados ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Oscar (mais prestigiado troféu do cinema do mundo) do ano que vem.

O evento internacional irá escolher cinco participantes para brigar pela categoria em 22 de janeiro, com a cerimônia dos vencedores marcada para 24 de fevereiro, nos Estados Unidos.