Mostra de solos teatrais acontece amanhã em Santo André

Daniela Pegoraro



14/09/2018 | 12:17



No centro de Santo André, a Escola Nacional de Teatro (Rua Senador Fláquer 958) promove apresentações em estilo monólogo na Mostra Solos Breves. Artistas de diferentes localidades participam em performances curtas de dança, teatro e circo. “Começamos imaginando algo voltado para nós mesmos, mas recebemos inscrições de muita gente e decidimos abrir ao público” conta a diretora pedagógica Andrea Weber. A primeira sessão de apresentações acontece amanhã, mas a programação segue até 3 de outubro, sempre aos sábados e às 21h. No total, são quatro apresentações em sequência por dia, com ingressos que custam de R$ 10 a R$ 20, os quais podem ser adquiridos no local.



Neste sábado, o primeiro solo é Pisador, de Janaína Melo. A peça conta a trajetória de uma mulher que passa por série de situações de abuso, servindo de gatilho para investigação da condição feminina, utilizando também dados estatísticos e notícias de jornal. Em seguida, a apresentação é de Débora Serroni e Lucas Fiorello com Quando o Amor Chega? fazendo refletir através das palavras sobre como o amor acontece, o que ele causa e como ele consegue aproximar as pessoas.



As apresentações continuam com Descompassos, no qual atriz Laura Amaral dá vida a personagem Margot, que está tentando acertar o compasso da vida, dividindo seus anseios e angústias com a plateia. Fechando a sessão de espetáculos está O Último Drink de Gardênio, de Carlos Cálamo. Na peça, Gardênio Klop von Aschenbach depara-se com momentos fúnebres, perguntando-se qual a razão e o limite entre a vida e a morte.