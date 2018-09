Em tratamento contra câncer, ex-participante de A Fazenda coloca prótese capilar

14/09/2018 | 10:11



Felipeh Campos, ex-participante de A Fazenda revelou em seu Instagram que aderiu à prótese capilar em meio ao tratamento contra câncer. Na rede social, ele mostrou o resultado da transformação:

Hoje foi dia de experimentar as minhas próteses capilares. Meu amigo Zezinho - o melhor do Brasil - quando soube do meu problema começou desenvolver cores, modelos e várias formas para usá-las !! Amei o resultado. Muito obrigado amigo, escreveu ele na legenda da publicação em que exibe os novos fios.

Sônia Abrão, colega de trabalho de Felipeh, também revelou que o câncer já está regredindo. A apresentadora explicou que após Felipeh passar pela quinta sessão da quimioterapia, o jornalista já deu sinais de melhora:

Direto da Central dos Bafões de Felipeh Campos, com Vladimir Alves, Márcia Piovesan e comigo! E com ótima notícia: Felipeh fez a quinta sessão de quimioterapia hoje e o tumor já começou a regredir! Deus é mais!!! Ah, quem tirou a foto foi a Trufa!, escreveu no Instagram ao publicar uma foto abraçada ao amigo.