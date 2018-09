Beyoncé emociona fãs com mensagem sobre turnê em seu Instagram

14/09/2018 | 10:11



Beyoncé e Jay-Z estão na reta final de sua turnê e, mesmo que tenha tido alguns problemas, pelo que parece a cantora ainda não está preparada para dizer adeus. Na quinta-feira, dia 13, Bey compartilhou em seu Instagram uma emocionante mensagem dizendo que On the Run II está chegando ao fim.

A cantora, que fez 37 anos de idade neste mês, tem só mais dez shows com o rapper até outubro. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Esta noite é a primeira dos últimos dez shows da #OTRII. Estou fazendo o que eu mais amo com quem eu mais amo. Eu queria que nunca acabasse. Me sentindo agradecida por todo amor de nossos fãs no mundo inteiro. New Orleans, vocês estão prontos?! Então vamos!!!

Após começar a turnê em Londres no mês de junho, o casal divulgou um álbum surpresa intitulado Everything Is Love, sobre os nomes The Carters - uma referência ao nome de casados.

O último show da turnê junto de Jay-Z será no dia 4 de outubro, em Seattle, nos Estados Unidos.