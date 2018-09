Mourinho dispara contra a imprensa: 'São obcecados por mim e têm duplo salário'

14/09/2018 | 09:29



José Mourinho teve mais um round na sua luta eterna contra os meios de comunicação na Inglaterra. O técnico do Manchester United saiu em defesa do atacante Marcus Rashford e aproveitou para criticar o trabalho de parte da imprensa esportiva britânica, a quem acusa de ser "obcecada" por analisar o seu trabalho.

Parte dos jornalistas que cobrem o dia-a-dia do Manchester United entende que Rashford é pouco aproveitado pelo treinador, que antecipou a escalação da equipe para o jogo deste sábado, diante do Watford, um dos líderes do campeonato, sem a presença do jovem atacante.

"Em duas temporadas comigo, Rashford jogou 105 partidas, com 5.744 minutos, incluindo cinco finais. Então eu acho que as pessoas que falam sobre seu aproveitamento na equipe estão um pouco confusas. Rashford não é Dominic Solanke (Liverpool), não é Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), não é Dominic Calvert-Lewein (Everton). Ele é Marcus Rashford, jogador de Manchester United, com um grande número de minutos jogados ao mais alto nível nas melhores competições", explicou o português.

Mourinho afirma que alguns profissionais da imprensa têm "duplos salários" porque trabalham para a mídia e também para os clubes. "Eu acho que posso esperar críticas no domingo, se Rashford não jogar neste sábado. Alguns dos caras (referindo-se à imprensa) são muito obcecados por mim, enquanto outros acho que têm um problema de mentira compulsiva."

E o treinador continuou. "Obviamente, eles carregam coisas onde estão interessados. É óbvio. É humano e é natural. Não é ético, mas eu aceito isso", disse o técnico. "Há aqueles que acordam de manhã e a primeira coisa que eles têm na mente é José Mourinho e Manchester United. Sinto muito, porque há muitas coisas mais interessantes com as quais se deve acordar e ficar feliz em falar."

Para o jogo contra o Watford, Mourinho confirmou que o lateral-esquerdo Luke Shaw, que sofreu uma concussão na vitória da Inglaterra sobre a Espanha, por 2 a 1, pela Liga das Nações, poderá jogar. O treinador também adiantou que a escalação do meio-campista belga Marouane Fellaini não está definida, enquanto o meia espanhol Ander Herrera, machucado, fica fora da partida.

O Manchester United é apenas o décimo colocado no Campeonato Inglês, com seis pontos. Em quatro rodadas, soma duas vitórias e duas derrotas. O Watford divide a liderança com Liverpool e Chelsea. Todos somam 12 pontos, com 100% de aproveitamento até agora.