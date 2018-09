Após semanas de tempo seco, sexta-feira amanhece chuvosa em São Paulo

14/09/2018 | 08:21



Após semanas de tempo seco, chove de forma generalizada na manhã desta sexta-feira, 14, na cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), há pontos moderados de chuva nos bairros do Ipiranga, Vila Prudente, Tatuapé, Mooca e Vila Maria. Ainda de acordo com o radar do centro, a velocidade de deslocamento do sistema é rápida, o que diminui as chances de alagamentos. Até a publicação desta matéria não havia locais em situação de atenção ou alerta.

A temperatura na cidade segue em torno de 16ºC e a máxima prevista para o dia é de 25ºC, de acordo com o Climatempo. Mais tarde, o sol deve aparecer entre nuvens. A aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável e com pancadas de chuva que devem se intensificar na parte da tarde.

A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica e a propagação de uma frente fria mudam o tempo em São Paulo neste fim de semana, favorecendo o retorno das pancadas de chuva sobre a região com até forte intensidade.

Para o fim de semana, é esperada a chegada de uma frente fria sobre o Estado de São Paulo, mas a temperatura não deve cair muito. Na tarde de sábado, dia 15, a previsão é de pancadas de chuva isoladas, com baixo potencial para alagamentos. O domingo (16) também deve ser de tempo instável.