BC da França reduz projeção de crescimento do país em 2018 de 1,8% para 1,6%

14/09/2018 | 05:06



O Banco Central da França informou nesta sexta-feira que reduziu sua projeção para o crescimento do país neste ano e no seguinte. Por outro lado, a instituição manteve suas expectativas para a inflação e a taxa de desemprego.

Em setembro, o BC francês projetou crescimento econômico de 1,6% em todo o ano atual. Em junho, previa avanço de 1,8%. Para 2018, a expectativa de crescimento foi reduzida de 1,7% (projeção de junho) para 1,6%.

A expectativa para a inflação manteve-se em 2% no fim deste ano, com taxa de desemprego em 9,1%.

Presidente do BC da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou que há "ventos favoráveis" à economia francesa, o que significa que o crescimento deve continuar nos próximos anos, com queda no desemprego. Fonte: Dow Jones Newswires.