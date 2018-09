Preço médio de moradias sobe 16,4% entre janeiro e agosto na China

14/09/2018 | 05:01



Os preços das moradias na China cresceram 16,4% no período entre janeiro e agosto, na comparação com igual período do ano passado. Entre janeiro e julho, a alta havia sido de 16,2%.

O avanço ocorreu apesar dos esforços oficiais para desacelerar o mercado imobiliário, em meio a especulações de que possa ser imposto um tributo no setor. Os dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas mostraram ainda que o investimento em propriedades nos primeiros oito meses do ano subiu 10,1% na comparação anual, para 7,65 trilhões de yuans. Entre janeiro e julho, essa alta havia sido de 10,2%.

As construções iniciadas tiveram alta de 15,9% entre janeiro e agosto, após avanço de 14,4% nos primeiros sete meses deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.