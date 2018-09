Tá nervoso? vai pescar com moto aquática

Nilton Valentim



14/09/2018 | 08:28



O grupo canadense BRP acaba de lançar em Denver, no Colorado (Estados Unidos), o modelo Sea-Doo fish pro, a primeira moto aquática desenvolvida para a pesca.

A novidade será apresentada ao mercado brasileiro no São Paulo Boat Show, de 27 deste mês a 2 de outubro, no São Paulo Expo, na Capital paulista.

O modelo traz equipamentos muito desejados pelos pescadores, como cooler removível, sonar Garmin, que encontra rotas e cardumes, assento projetado para fácil movimentação, apoios de pés que aprimoram a estabilidade e conforto.

“A pesca recreativa é uma das atividades mais praticadas no mundo”, disse Bernard Guy, vice-presidente sênior da BRP para estratégias globais de produto. “Enquanto a atividade cresce em popularidade, mais e mais pessoas estão descobrindo os benefícios da pesca a bordo de uma moto aquática”, disse o executivo, que destacou a versatilidade da embarcação. da Redação