BMW testa moto sem piloto

Nilton Valentim



14/09/2018



Cadê o piloto? Esta foi a pergunta quando surgiu na pista de testes a BMW R 1200 GS andando sozinha. A primeira moto autônoma da marca alemã foi apresentada em Miramas, no Sul da França, na quarta-feira.

Ela se movimenta de forma independente, acelera, circula em uma pista de testes com curvas e desacelera até parar.

Durante a apresentação, os representantes da BMW deixaram claro que a ideia não é colocar nas ruas uma moto que se movimente sozinha. O objetivo principal é o desenvolvimento de tecnologia que venha a servir como plataforma para o desenvolvimento de futuros sistemas e funções para tornar o motociclismo ainda mais seguro, mais confortável e aumentar o prazer de pilotar.

O protótipo tem a missão de agregar conhecimento adicional com relação à dinâmica de direção para detectar precocemente situações perigosas e, assim, apoiar o motorista com sistemas de segurança apropriados para curvas ou para frear repentinamente, por exemplo.

Além disso da moto autônoma, a BMW apresentou outros projetos, como faróis a laser e uma estrutura de motocicleta fabricada completamente com processo de impressão 3D, incluindo um braço oscilante traseiro.

A vantagem da impressão 3D está na total liberdade de projetar componentes que não poderiam ser produzidos de outras maneiras.

Os processos inovadores utilizados na produção de componentes de motocicletas, como chassi, braço oscilante e rodas, são feitos de carbono, material leve e de alta resistência. da Redação