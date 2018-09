S.Bernardo divulga locais de provas do concurso

Da Redação



14/09/2018 | 07:42



A Prefeitura de São Bernardo divulgou lista de 40 locais de prova, distribuídos em 25 endereços, do concurso público aberto pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para preenchimento de 782 vagas.

O processo será realizado no dia 23. Às 9h terão início as avaliações objetivas para os cargos de nível Superior, enquanto as provas para os cargos de nível Médio e a prova prático-profissional (somente para o cargo de procurador) serão aplicadas a partir das 14h30. Os postulantes aos cargos devem se apresentar em cada uma das etapas com uma hora de antecedência.

O concurso registrou a inscrição de 101 mil pessoas inscritas. Os candidatos devem checar os endereços e as respectivas salas onde farão o exame no site da Fundação Vunesp, que organiza a prova (www.vunesp.com.br, na área do candidato). Dúvidas podem ser esclarecidas Disque Vunesp, pelo telefone 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Ao todo, são 40 locais de provas distribuídos entre as cidades de São Bernardo, Santo André, São Caetano e Capital

“Temos grande expectativa em relação a este concurso, uma vez que hoje a administração conta com grande carência de funcionários técnicos e de profissionais em áreas chave para o bom funcionamento da máquina.

Esperamos que os melhores candidatos superem esta etapa de seleção e venham somar nosso quadro, colaborando para a qualificação dos serviços públicos prestados à população”, afirmou Morando.

Os salários para as vagas disponibilizadas variam de R$ 1.722,95 a R$ 9.611,41. Segundo a Prefeitura, o posto com maior número de interessados é o de analista de transportes, com média de 854 pessoas por vaga, seguido por assistente social, com 706 inscritos por vaga.

Ainda conforme a administração são-bernardense, o processo seletivo tem como objetivo preencher lacunas no quadro de funcionários, existentes por aposentadoria de colaboradores ou transferências para outros setores públicos. Há carência, por exemplo, na GCM (Guarda Civil Municipal) e na Educação.