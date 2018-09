França desvia da região na campanha

Raphael Rocha



14/09/2018 | 07:36



Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB) pela segunda vez designou representantes para campanhas no Grande ABC, evitando ele mesmo comparecer a atos eleitorais na região. Na semana passada, havia prometido aparecer no lançamento da candidatura a deputado federal do vereador Célio Boi (PSB), de Diadema, mas não veio – sua candidata a vice, a coronel Eliane Nikoluk (PR), o representou. Amanhã, haverá o denominado encontro regional de mulheres, com as presenças de Eliane, da candidata ao Senado pelo PSB, Maurren Maggi, e a primeira-dama Lúcia França. Curiosamente, o evento também será em Diadema. Márcio França, porém, não confirmou presença, nem sequer para discursar para mulheres que apoiam sua campanha.

Aposta alta

A aliados mais próximos, o governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, tem mostrado tranquilidade, mesmo que as pesquisas de intenções de voto mostrem um distanciamento considerável dele na comparação com as campanhas de Paulo Skaf (MDB) e de João Doria (PSDB). França tem lembrado que, na eleição à prefeitura da Capital em 2016, Doria possuía percentual semelhante ao dele – entre 8% e 9% – neste período do processo eleitoral e que, na reta final, deslanchou, vencendo no primeiro turno. Por outro lado, esses mesmos aliados preevem que se na próxima semana, quando outras pesquisas serão publicadas, França não aparecer com mais de 10%, o projeto naturalmente vai desidratar.

Agenda preenchida

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Gilberto Kassab (PSD) estará em Santo André hoje. Às 17h, participará de atividade na Prefeitura, para assinatura de protocolo de parceria com o governo de Paulo Serra (PSDB). Depois, à noite, estará em ato político com Ailton Lima (PSD), ex-vereador, ex-secretário e candidato a deputado federal.

Título de cidadão

Um dos mais fiéis aliados do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), Luiz Antônio Cicaroni será agraciado com o título de cidadão são-caetanense, proposta do suplente Getúlio Filho (PSB) e aprovada pela Câmara. Nascido em Atibaia, Cicaroni ingressou no meio político da cidade pelas mãos do ex-prefeito Hermógenes Walter Braido, de quem foi chefe de Gabinete.

Apoios

Durante a entrevista, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), evitou falar em quais candidatos a deputado ele vai apoiar na eleição deste ano. Até sua prisão, sua meta era eleger o pai, o presidente da Câmara, Admir Jacomussi (PRP), para deputado estadual. Ontem, porém, ele recebeu a visita de Roberto Lucena (Podemos), que busca reeleição na Câmara Federal. Hoje, está prevista a visita do deputado federal Orlando Silva (PCdoB).