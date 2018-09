Estudantes aprendem sobre sustentabilidade no dia a dia

Bianca Barbosa

O concurso literário do Diário chegou na metade do caminho – já percorreu 100 escolas de São Bernardo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema. As próximas cidades a receberem o Desafio de Redação são Mauá, Santo André e São Caetano. Ontem, os textos foram aplicados em dez instituições de ensino de Diadema, entre elas o Complexo Educacional Alexandre Dumas, localizado no Centro, onde os alunos aprendem medidas sustentáveis, como reciclagem e economia de água, desde o berçário, e continuam aplicando-as ao longo dos anos.

“Ensinamos sobre reaproveitamento de materiais, reciclagem, uso consciente da água e da energia desde que eles entram na escola. Por conta desse envolvimento, no ano passado nosso desfile do 7 de setembro foi sobre sustentabilidade, e envolveu todos os alunos”, contou a professora de Português Sueli Azevedo de Moraes. Sobre o Desafio, ela acredita que o concurso fomenta a vontade de escrever e pesquisar entre os alunos. “Eles ficam animados. E eu também.”

Fã da escola, a estudante Giovanna Castanho, 13 anos, destacou que a instituição foi a única onde já estudou. “Estudo aqui desde que era bem pequenininha. Sempre me ensinaram a fazer o certo quando o assunto é meio ambiente”, contou. Em sua produção de texto, a jovem escreveu sobre gestos que devemos ter para que os recursos naturais do planeta não se tornem escassos. “Não deixar a luz acesa e fechar a torneira quando não estiver usando são coisas fáceis e que geram um benefício enorme para a natureza.” A estudante do 8° ano do Ensino Fundamental sonha em fazer intercâmbio, e pretende levar os ensinamentos sobre sustentabilidade para fora.

O amigo de turma, Marcelo de Melo Caetano, 13, também escreveu sobre o que aprende diariamente na instituição. “Fiz um texto reflexivo sobre reciclagem, pois eu sempre reciclo os materiais. Também abordei aquecimento global, que é um tema que a gente está falando bastante nas aulas”, comentou.

