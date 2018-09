Do Diário do Grande ABC



13/09/2018 | 21:23



As polícias Civil e Militar realizam, nesta quinta-feira (13), uma operação conjunta para cumprimento de mandados de prisão em todo o Estado de São Paulo. Até o momento, 1.721 pessoas foram detidas, cerca de 940 quilos de drogas apreendidos e 11 armas de fogo retiradas das ruas.

A ação, que teve início às 6h, é deflagrada com o objetivo de cumprir ordens judiciais. Até o momento, foram cumpridos 716 mandados cíveis, relacionados à pensão alimentícia, e 1.113 criminais. Do total de detidos, 1.653 são adultos presos e 68 adolescentes apreendidos.

Além dos 1.823 mandados de prisão executados, ao longo das prisões também houve 51 flagrantes. Durante as diligências, foram apreendidos 940,8 quilos de entorpecentes – 930 de maconha, 9 de cocaína e 1,8 de crack –, e 11 armas de fogo foram recolhidas.

Ao longo de toda a ação, as polícias atuam de forma unida com o objetivo de combater o crime. Após diversas reuniões preparatórias, a atividade de campo conta com o empenho de 7.630 profissionais e 3.030 viaturas de ambas as polícias.