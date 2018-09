Santo André recebe evento beneficente de artes marciais

João Victor Romoli

Especial para o Diário



14/09/2018 | 07:00



O Ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André, receberá neste sábado, a partir das 14h, o Warriors Festival. O evento de artes marciais contará com a participação de 18 escolas da região e será beneficente. Para entrar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível.

Entre as modalidades presentes no festival estarão caratê, judô, taekwondo, aikido, kung fu, capoeira e krav maga, além de apresentações de taiko, dança do leão, dança do dragão e luta livre.

O organizador do evento, Alexandre Bento, 47, que é professor de kung fu no Aramaçan, explicou como surgiu a ideia do projeto. “Ela veio quando eu estava lendo uma matéria de fome no Brasil. Então resolvi fazer isso para arrecadar alimentos. Já realizei no Paraná e agora farei aqui no (Grande) ABC. Serão doados para o banco de alimentos da Prefeitura (Santo André) e para a ONG Torre Forte. Tomara que eu consiga duas toneladas de alimentos”, disse Alexandre, que soma 15 títulos brasileiros de kung fu como treinador.