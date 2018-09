Após saída de Paulo Vinícius, São Caetano contrata Davi

João Victor Romoli

Especial para o Diário



14/09/2018 | 07:00



O São Caetano respondeu rápido e já trouxe substituto para o meia Paulo Vinícius, que foi emprestado até o fim da temporada para o São Bento, pelo qual vai disputar a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do experiente Davi, que já está regularizado na Copa Paulista e pode estrear diante do Santos, às 11h de amanhã.

O meia de 34 anos fez história no Coritiba, pelo qual foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2012, além de ter atuado por São Paulo e Guangzhou R&F, da China – ele estava sem clube. Agora, Davi tem missão de suprir a ausência de Paulo Vinícius, que deixou o Azulão justamente no momento que tinha conseguido a confiança do técnico Pintado e havia se firmado entre os titulares.

Ele disputou sete das dez partidas do clube na atual competição, marcando dois gols – um contra o Bragantino e outro no clássico diante do Água Santa.