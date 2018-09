Careca comemora recomeço no Tigre

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/09/2018 | 07:00



Um dos principais reforços do São Bernardo para a Copa Paulista, o atacante Rodrigo Careca fez diante do São Caetano, quarta-feira, o segundo jogo desde que voltou ao clube, no início de agosto. Ainda se adaptando ao futebol brasileiro após passar quatro anos na Tailândia – seu último clube foi o Suphanburi –, ele vê o recomeço com bons olhos.



“Como fiquei muitos anos fora do Brasil estou tendo um pouco de dificuldade (na readaptação). É difícil também pela idade, que pesa um pouco”, explicou o atacante de 35 anos. “Procuro fazer o que o Wilson (Júnior, técnico) pede. Estou ajudando na marcação e conversamos bastante”, acrescentou.



Careca é ídolo da torcida desde que integrou o primeiro time da história do Tigre, que conquistou o acesso no Paulista da Segunda Divisão de 2005. Depois de empréstimos, ainda defendeu o clube nas temporadas 2006 e 2007, e retornou para mais uma passagem entre 2013 (quando conquistou a Copa Paulista) e 2014.



Contra o São Caetano, Careca teve boa movimentação ofensiva e chance de fazer gol. Mesmo que demore para balançar a rede, isso não parece preocupar o atacante. “Não sou mais nenhum menino e vim para ajudar. Independentemente de marcar gols ou não, vim para me entregar, me dedicar ao máximo para que o São Bernardo possa ser favorecido no final”, explicou o atacante.



A próxima chance de Careca balançar a rede será amanhã, quando o São Bernardo enfrentará o Água Santa, às 15h, no Estádio do Inamar. “Sabemos que não existe mais time bobo no futebol. Lá dentro são 11 contra 11. Independentemente se a equipe deles é sub-23 ou não, se não lutarmos do começo ao fim da partida vamos sofrer. Tenho certeza que os resultados positivos vão voltar a acontecer”, projetou Careca.