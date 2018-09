Queda de laje de hospital em reforma deixa um morto e um ferido no Rio

13/09/2018 | 20:43



Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em função da queda de uma laje do Hospital Sírio-Libanês Rio, na Tijuca, zona norte da capital fluminense, no fim da tarde desta quinta-feira, 13. A unidade estava desativada e passava por reformas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ferido foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar com fraturas. A outra pessoa atingida já estava morta quando os bombeiros chegaram ao local. A identidade de ambos, que trabalhariam para uma empresa terceirizada que realizava serviços no local, não foi revelada.

No início da noite, bombeiros e técnicos da Defesa Civil ainda atuavam no local, que foi interditado. Uma das faixas da via em frente ao hospital foi fechada, deixando o trânsito mais lento na região.