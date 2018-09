Jovem é preso por tráfico de drogas em Santo André

Do Diário OnLine



13/09/2018 | 20:41



Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (13) em Santo André.

Agentes da ROMO (Rondas com Motocicletas) da GCM (Guarda Civil Municipal) faziam patrulhamento de rotina pela Avenida Bom Pastor por volta das 16h30 quando avistaram um indivíduo que se assustou com a aproximação das motocicletas das autoridades. O rapaz tentou esconder algo e fugir, porém foi cercado e terminou capturado.

Com ele, foram encontradas 50 porções de cocaína, entre papelotes e pinos, e 24 porções de maconha. Questionado, ele confessou que estava no local para comercializar as drogas.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) da cidade.