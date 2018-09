Uma revista que faz história no Grande ABC

Ademir Médici



14/09/2018 | 07:00



“O lançamento da revista Raízes marca uma nova e importante etapa para divulgação e incentivo a pesquisas referentes à História – antiga e recente – de São Caetano do Sul”.

Aleksandar Jovanovic, editor de Raízes, julho de 1989

“E assim, há 30 anos, vem se consolidando como uma das mais longevas revistas na área de história e memória do país. Vida longa a Raízes”.

Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano, julho de 2018.

Dois mil e dezoito: 60 anos de circulação do Diário do Grande ABC, que começou em 1958 com o semanário “News Seller”. E neste 2018, uma revista fundamental para a história e memória do Grande ABC chega aos 30 anos. Entraram e saíram prefeitos de São Caetano, e a revista Raízes foi mantida – do número 1, julho de 1989, ao 57 do ano 30 que circulou em julho passado.

Ao longo desses 30 anos, Raízes teve sempre um jornalista à frente como editor. O primeiro, o nosso ex-colega do Diário, Aleksandar Jovanovic, hoje professor universitário; 30 anos depois, Paula Fiorotti, formada pela Universidade Metodista e que dirige Raízes desde 2011.

Paula Fiorotti é a entrevistada desta semana do programa Memória na TV, do DGABC TV. Acessem: www.dgabc.com.br.

JOVENS, AGUARDEM...

A entrevistada traz imagens belíssimas de capas da revista. Separa vídeos de lançamentos da Raízes. Focaliza os vários números especiais editados. Cita colaboradores. Conta histórias.

São nomes como os de Oscar Garbelotto, Mario Porfírio Rodrigues, Marcos Massolini, Renato Donisete, Leonidia Verticchio, João Tarcísio Mariani. Todos eles estão no programa do DGABC TV.

E a revista Raízes modernizou-se. Desde 2014, todos os números estão no site da Fundação Pró-Memória de São Caetano, a exemplo dos 27 livros editados pela instituição. E a partir do ano passado, ficou mais fácil pesquisar os vários artigos, bastando utilizar a lupinha com palavras que identificam os temas buscados.

Outras novidades virão. Uma delas será voltada ao público jovem. Mas esta inovação é mantida a sete chaves, para não quebrar o suspense.

MEMÓRIA

Para nós, da página Memória do Diário, Paula Fiorotti traz uma bela notícia: todas as matérias aqui publicadas, desde 1987, estão cuidadosamente guardadas no Centro de Documentação da Pró-Memória, ano a ano, em belas encadernações, 31 anos de história. O site da Pró-Memória é www.fpm.org.br.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 14 de setembro de 1988 - ano 31, edição 6857 Manchete – Bancários param por tempo indeterminado. Apenas o Banco do Brasil fez acordo, garantindo a compensação normal de cheques hoje. - Petroleiros desistem da greve. Artes – Yutaka Toyota expõe esculturas gigantes e telas no saguão do Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo. Polícia – Desentendimento entre irmãos termina em morte no Jardim da Represa, em São Bernardo. Lourenço Diaféria (crônica) – Os perigos ecológicos.

Em 14 de julho de...

1563 – Padre José de Anchieta deixa a aldeia do chefe Cunhambebe rumo a Bertioga, no Litoral paulista. 1918 – Realiza-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro o 1º Congresso de Jornalistas, iniciativa da Associação Brasileira de Imprensa. Entre os temas, a baixa tiragem dos jornais, o alto custo do papel e o analfabetismo. 1948 – Festa política em São Caetano. O então distrito luta para alcançar a emancipação, separando-se de Santo André. 1973 – Toma posse a nova diretoria do Diretório Acadêmico 20 de Agosto, da Faculdade de Direito de São Bernardo. Na presidência, Gustavo Nonato Marques Filho, que substituí a Joel Vasconcelos.

Santos do Dia

- Rósula - Noteburga - Materno - A Igreja celebra hoje a festa da “Exaltação da Santa Cruz”. A festa se liga à dedicação de duas basílicas construídas em Jerusalém. Uma das basílicas foi erigida no lugar em que Jesus Cristo foi sepultado. Hoje

