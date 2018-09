Bolsas de NY fecham em alta com inflação dos EUA e otimismo com comércio

13/09/2018 | 18:32



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 13, apoiadas pela inflação ao consumidor mais fraca do que o esperado nos EUA e otimismo renovado com a perspectiva de novas negociações comerciais entre os EUA e a China.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,57%, aos 26.145,99 pontos, o Nasdaq ganhou 0,75%, aos 8.013,71 pontos, e o S&P 500 ganhou 0,53%, aos 2.904,18 pontos.

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 2,7% na comparação anual de agosto, desacelerando em relação aos 2,9% em julho, e abaixo da mediana das 36 estimativas compiladas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de avanço de 2,8%. A esperança de que inflação não esteja tão forte quanto o mercado tem especulado, o que poderá levar o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) a ser mais cauteloso na elevação de juros, contribuiu para o avanço das bolsas.

Além disso, os investidores estavam esperançosos de que a recente abertura dos EUA a Pequim para novas negociações comerciais no final deste mês possam marcar um abrandamento da retórica hostil que tem pesado nas ações.

O Ministério do Comércio da China confirmou nesta quinta-feira que recebeu um convite dos EUA para retomar o diálogo sobre comércio. "Nós saudamos isso e os dois lados estão se comunicando sobre os detalhes", afirmou o porta-voz da pasta, Gao Feng, durante entrevista coletiva regular.

Entre os destaques de alta, o setor de tecnologia liderou os ganhos em dia de avanço de 2,42% das ações da Apple, compensando as perdas de ontem. (Com informações da Dow Jones Newswires)