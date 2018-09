VAR da polêmica

Márcio Bernardes



13/09/2018 | 17:50



O árbitro de vídeo é essencial para minimizar os erros no futebol. A experiência do auxílio da tecnologia na Copa do Mundo mostrou isso para corrigir faltas, pênaltis e impedimentos. O que o VAR não consegue resolver é o "perigo de gol".



Foi isso que Wagner Reway marcou no último lance de Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque. O árbitro Fifa ignorou a recomendação da entidade a que ele pertence e se precipitou ao assinalar falta de Edu Dracena em Fábio. Durante o Mundial da Rússia, o ex-árbitro e membro da comissão de arbitragem, Pierluigi Collina, bateu exaustivamente no discurso de que o apitador precisa esperar o lance terminar ao invés de interromper o lance. O árbitro de vídeo entra em ação para auxiliar, mas se parar a jogada, nada mais poderá ser feito.



Wagner ignorou isso aos 52 minutos do segundo tempo no Allianz, mesmo tendo consultado o VAR em outras oportunidades durante a partida.



No campo, o Cruzeiro de Mano Menezes segue letal fora de casa nos mata-matas. Bem organizado, marcou com Barcos logo no início e soube se defender mesmo depois de ter ficado com um a menos, após expulsão de Edilson.



O que alenta o palmeirense, é que o mesmo Cruzeiro, dentro do Mineirão, tem vacilado. O confronto está aberto e espera-se que em Belo Horizonte o árbitro de vídeo seja utilizado para evitar o que aconteceu na ida da semifinal da Copa do Brasil.



Fechado!



Na outra semi, o Corinthians segurou o ímpeto do Flamengo no Maracanã. Jair Ventura repetiu a proposta defensiva do Dérbi, mas agora conseguiu resultado melhor. Recém-chegado ao comando do Timão, Jair terá uma semana livre após o confronto diante do Sport, no domingo. É o momento para trabalhar o grupo de olho na volta, dia 26 de setembro na Arena Corinthians.



Ressaca



A seleção brasileira venceu, como era obrigação, Estados Unidos e El Salvador. Contra adversários bem inferiores, espera-se que a ressaca tenha passado e que Tite possa ter avaliado a chegada da nova geração. O Brasil ainda faz mais dois amistosos em outubro, contra Arábia Saudita e Argentina. O fechamento do ano, pelo menos, acontece em amistoso diante um rival tradicional.