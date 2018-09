'Stranger Things' ganha livro sobre bastidores da série

13/09/2018 | 17:17



A Netflix se uniu à editora de livros Penguin Random House para produzir o livro Stranger Things: Worlds Turned Upside Down (Stranger Things: mundos virados de ponta cabeça, em português).

Com lançamento previsto para 30 de outubro, o livro trará detalhes exclusivos dos bastidores da série, rascunhos de roteiro, entrevistas com membros do elenco e até uma prévia do que deve acontecer na terceira temporada da série, marcada para meados de 2019.