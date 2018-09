Lexa lança clipe oficial de Sapequinha

13/09/2018 | 17:11



Saiu! Lexa lançou seu mais novo clipe da música Sapequinha, em parceria com o MC Lan.

O clipe contou com 50 figurantes, e as cenas foram gravadas em uma ilha de Angra dos Reis, no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio de Janeiro, em uma boate em Copacabana e em um stand de tiros! Quanta coisa, né?

Ela arrasa na dança durante o vídeo, como sempre! Para quem não se lembra, Lexa é casada também com um MC, Guimê.