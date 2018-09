Bienal do Livro de São Paulo muda de endereço em 2020

13/09/2018 | 16:20



Realizada desde 2006 no Anhembi, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo volta ao Expo Center Norte em 2020. O local já foi sede do evento entre 1996 e 2002, antes de ele se mudar para o Centro de Exposições Imigrantes e então para o Anhembi.

A data também será diferente - entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro em vez de agosto, como nas últimas edições.

As informações foram anunciadas nesta quinta-feira, 13, pela Câmara Brasileira do Livro.

A Bienal do Livro de São Paulo 2018 recebeu 663 mil pessoas.

O ticket médio foi de R$166,09, 37% maior que em 2016 (cada pessoa comprou também em média 6,42 livros).