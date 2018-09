Empresário de Justin Bieber diz que se preocupava toda noite que cantor morresse de overdose

13/09/2018 | 16:11



O empresário do pop Scooter Braun, que cuida da carreira de Justin Bieber, revelou, em conversa no podcast The Red Pill, publicada na quarta-feira, dia 12, que, em determinada época, se preocupava toda noite com a vida do astro teen:

Teve uma época em que eu ia dormir quase toda noite - quando ele já tinha dinheiro para voar para longe de mim - e me preocupava que pudesse perdê-lo. Eu achei que ele fosse morrer. Eu pensei que ele ia dormir uma noite, com tanta porcaria no organismo, que ele não acordaria na manhã seguinte.

Braun disse que tentou diversas vezes intervir, mas que Bieber gritava e pedia para sair em turnê e lançar novas músicas, mas o empresário achava que isso seria demais - agravando a situação.

Ele afirmou ainda que acredita que a recuperação de Bieber partiu do próprio cantor:

Eu acho que ele fez uma escolha consciente para mudar. Por um ano e meio falhei miseravelmente em ajudá-lo... Até que um dia ele acordou e disse: Preciso falar com você. Não quero mais ser essa pessoa. (...) Quando ele aceitou a responsabilidade e se olhou no espelho, e não se baseou nas outras pessoas, ele ficou passou por cima da situação.

Embora não tenha especificado a época sobre a qual falou, Bieber se envolveu em várias polêmicas e até com a polícia entre 2013 e 2014. Em 2013, ele perdeu o fôlego durante um show e agrediu um fotógrafo. Na época, uma fonte disse à People que ele estava numa situação que gerava preocupação média - mas que todo o dinheiro que tinha podia fazer com que ele conseguisse qualquer coisa - e talvez piorasse.

Em janeiro de 2014, ele foi preso por dirigir sob influência de substâncias. No mesmo mês, ele e amigos jogaram ovos na casa de um vizinho, o que fez com que ele fosse processado.

Atualmente, Bieber parece estar em boa forma, sendo visto frequentemente em idas à igreja e à academia ao lado da noiva, Hailey Baldwin.