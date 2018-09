Cher entrega truque para parecer mais jovem em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

13/09/2018 | 16:11



A cantora Cher está com 72 anos de idade e continua deslumbrante. Em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, ela interpretou a mãe da personagem de Meryl Streep e chamou a atenção pela beleza. Na capa da Attitude, Cher contou o truque que a deixou tão jovial:

Maquiagem. Dois quilos de maquiagem. E o diretor também gostou muito de mim, e acho que ele teve um cuidado especial ao me iluminar.

Ela continuou falando sobre Ol Parker, o diretor:

Acho que isso teve muito a ver com o resultado. Ele foi ótimo. Eu ainda não vi o filme inteiro porque não estou pronta. E vou ver em algum momento. Eu não amo assistir meus filmes logo de cara.

Ela disse que se sentiu assustada ao entrar no elenco cheio de estrelas, que já estava entrosado.

Cher também lançou recentemente um álbum com covers de músicas do Abba, banda cuja trilha sonora embala ambos os fimes Mamma Mia! - e falou sobre o processo de produção:

As músicas do ABBA são mais difíceis de se cantar do que muitos imaginam. São muito mais intrincadas, substanciais.