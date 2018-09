Angelina Jolie se sente culpada por divórcio gerar trauma em seus filhos

13/09/2018 | 16:11



Angelina Jolie anda passando muito tempo com seus filhos, enquanto seu divórcio e o processo da custódia das crianças não saem. A atriz está passando todo o verão norte-americano com os seis filhos, com atividades que vão desde fazer excursões até ir às compras e tomar sorvete.

Segundo o site Hollywood Life, uma fonte revelou que Angelina está se aprofundando na relação com seus filhos, mas não porque ela quer que eles a escolham ao invés de Brad Pitt:

- Ela os ama. Desde o divórcio, ela tem se sentido culpada pelo trauma que as crianças têm de lidar, então ela dobrou os esforços para os fazer felizes. Então, sim! Tem tido muitas roupas novas, idas às lojas de brinquedos e aos parques. Mas isso não tem nada a ver com tentar deixa-los contra o Brad, é sobre tentar fazer a vida um pouco mais iluminada para eles durante essa fase difícil em suas vidas.