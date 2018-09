'Falava que quem ia pra TV vendia a alma', relembra Marcos Mion

13/09/2018 | 15:46



O apresentador Marcos Mion relembrou o início de sua carreira na televisão em entrevista ao The Noite da última quarta-feira, 12 - e contou que se manter nesta área era exatamente o oposto do que queria.

"Passei minha adolescência inteira em teatro, nunca quis trabalhar na televisão. Falava que quem ia pra TV vendia a alma e não fazia arte de verdade. Eu tinha esse discurso", contou.

Em seguida, relembrou seu trabalho em uma série que fez bastante sucesso com o público no início dos anos 2000: "Meu primeiro ano na TV, trabalhando em Sandy e Júnior, lá na Globo. Acabava a cena que eu fazia o Max, com umas falas tipo: ''Sandy, acredita em você, vai dar tudo certo!'', eu não ficava com a galera. Pegava meu livro de Bertolt Brecht, ia sentar embaixo de uma árvore e ficava lendo".