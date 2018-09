Kate Middleton surpreende a todos ao enviar mimo do príncipe Louis aos fãs

13/09/2018 | 15:11



No Reino Unido, é muito tradicional presentear alguém com cartas para celebrar datas especiais. Por isso, no batizado do príncipe Louis, o filho mais novo de Kate Middleton com o príncipe William, ganhou muitas cartinhas e presentes. Dois meses após o acontecimento, a duquesa resolveu retribuir o carinho.

Alguns fãs postaram em redes sociais que receberam, em suas casas, mensagens de agradecimento vindas de William e Kate. No cartão postal vinha uma foto de Louis com sua mãe e um recadinho que dizia:

O duque e a duquesa de Cambridge ficaram tocados que você se preocupou em escrever para a ocasião do batismo do príncipe Louis. Eles estão muito gratos pelas maravilhosas mensagens que receberam e agradecem de coração desejando felicidades.

Loopycrown, um perfil do Instagram que coleciona lembrancinhas da família real britânica, postou a foto do presente e agradeceu a família:

Fantástico cartão postal dos Cambridges me agradecendo por desejar felicidades ao HRH Príncipe Louis de Cambridge no dia de seu batizado.

Até então, a foto não tinha sido divulgada oficialmente. Mas os membros reais gostaram tanto do clique que resolveram dividir com os fãs como forma de retribuição.