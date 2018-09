Musical sobre JK chega a São Caetano

Caroline Manchini/Especial para o Diário



14/09/2018 | 07:59



Com objetivo de relembrar a história com foco na política do País, a FBMA (Fundação Brasil Meu Amor) apresenta hoje, às 21h, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840), em São Caetano, o espetáculo JK Um Reencontro com o Brasil.

Com direção de Jean Obry, a montagem, que mescla música, teatro e artes visuais, mergulha nos acontecimentos históricos do século 20 a partir da biografia de Juscelino Kubitschek (1902-1976), Presidente da República entre os anos de 1956 e 1961. “É preciso discutir a verdadeira história do Brasil para que possamos construir um futuro decente”, afirma a atriz Glaucia Nasser.

Enquanto ela canta e narra a trajetória de JK, ao lado de orquestra com oito músicos, imagens da época serão reproduzidas em telão. Para compor o roteiro de fotografias, a FBMA contou a ajuda de pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo). “Eles realizaram ampla reconstrução histórica”, destaca Glaucia. Os ingressos custam R$ 2 (mais um quilo de alimento não perecível) e estarão à venda na bilheteria a partir das 19h.