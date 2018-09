Educação na mira das corporações

Do Diário do Grande ABC



13/09/2018 | 14:23



A história da Educação pública e de massa no Brasil ganhou impulso com demandas impostas pela urbanização e industrialização iniciadas com (Getúlio) Vargas e impulsionadas por JK (Juscelino Kubitschek). O Estado é o elemento chave no processo, fomentando, ao mesmo tempo, uma nova estrutura produtiva e o suporte na qualificação dos trabalhadores. O analfabetismo vai cedendo terreno aos poucos e as letras se incorporam ao cotidiano dos brasileiros. A escola, antes privilégio de ricos e brancos, agrega gradativamente pobres e negros.

Esse processo não se fez sem contradições, mas a crise da Educação brasileira assumiu maior complexidade nos anos 1960. Primeiro com o golpe de 1964, cujo modelo militar era claramente avesso ao pensamento crítico. Na redemocratização o mantra do mercado livre do governo FHC (Fernando Henrique Cardoso) abriu as portas à privatização. Nos governos petistas o protagonismo do Estado na defesa da Educação pouco avançou.

No governo (Michel) Temer a PEC 95 congela gastos em Educação por 20 anos e mostra que as coisas podem piorar. Com décadas de desinvestimentos a crise não é surpresa. A escola pública não tem muito a oferecer num País de economia subordinada, reprimarizada e financista. São Paulo é um caso significativo nesse processo deliberado de deterioração. Aprovação automática e carreira desvalorizada são símbolos do descaso, que se espalham pelo território nacional.

Pela via das políticas públicas o ensino médio e fundamental no Brasil sobrevive pelo esforço de professores e estudantes empenhados no bom andamento da Educação. Escolas qualificadas para filhos dos ricos existem há muito, e os sinais de um novo modelo de gestão a partir da presença de grandes corporações no ensino básico começam a surgir. Que modelo é esse? O mesmo do ensino superior privado, expandido para o médio e fundamental, que passa pela destinação de verbas públicas – Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e Prouni (Programa Universidade para Todos) – às grandes corporações, que assumem escolas com promessa de redenção.

O filme é conhecido e o final infeliz: publicidade massiva e recursos abundantes escondem ensino de qualidade duvidosa e corpo docente mal remunerado. Negócios se sobrepõem ao plano educacional. A boa nova é que a Educação pública laica e de qualidade é possível pelo cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, com ensino integral, qualificação de profissionais, melhores condições salariais e de trabalho, investimento em infraestrutura, plano de carreira e 10% do PIB (Produto Interno Bruto).

Ricardo Alvarez, professor do ensino médio, leciona na Fundação Sto.André.

