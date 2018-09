Eleitor vai decidir nos últimos dias, diz Alckmin sobre pesquisas

13/09/2018 | 13:43



O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 13, que o eleitor vai decidir em quem votar nos últimos dias antes do pleito, ao comentar o empate técnico com Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Fernando Haddad (PT) na última pesquisa de intenção de voto, divulgada pelo Ibope.

"O eleitor vai se decidir lá na frente. Até pelo sofrimento que o Brasil passou. Vai ter muita reflexão. Já foi assim nas últimas eleições", declarou o tucano.

Alckmin visitou o Instituto Nacional do Câncer, referência do Ministério da Saúde nos campos de pesquisa e atendimento, e destacou a necessidade de tocar a expansão da instituição. A obra, no terreno contíguo ao prédio, no centro, foi parada em 2015, depois que a empreiteira responsável foi implicada na Lava Jato.

Ao fim, deu entrevista em que falou também sobre a política de preços da Petrobras. Criticou os reajustes frequentes e disse que estes deveriam ocorrer "a cada 30 ou 60 dias". Disse também que a iniciativa privada deve investir no refino pra que os derivados do petróleo sejam produzidos no País.

O candidato também comentou o quadro clínico de Jair Bolsonaro (PSL), líder das pesquisas, submetido na quarta-feira a nova cirurgia. Afirmou que é preciso separar a solidariedade a Bolsonaro pela violência sofrida do embate político, e que essas eleições irão definir o futuro de uma geração.