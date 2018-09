Aliado admite não ter capacidade de levar 'milhares' às ruas como faz Bolsonaro

13/09/2018 | 13:01



O deputado Major Olímpio (PSL-SP) lamentou a ausência de Bolsonaro nos compromissos de campanha desde o atentado a faca, na última quinta-feira, em Juiz de Fora (MG), mas disse que os membros da campanha vão manter a agenda.

"Nós estamos fazendo a campanha. Logicamente nem eu nem o general Mourão (você de Bolsonaro), nem o Eduardo Bolsonaro, temos essa capacidade de levar milhares de pessoas as ruas, como é a característica e a força do Jair Bolsonaro", disse Olímpio, que visitou o presidenciável no Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 13.

Apesar do desfalque - jogar sem o camisa dez do time, comparou -, Olímpio disse acreditar ainda em uma vitória já no primeiro turno. "Temos isso como meta. A gente sente o sentimento das ruas. Muitos dos indecisos dizem que, se queriam tirar ele da campanha desta forma, é porque ele deve ser efetivo para o País."