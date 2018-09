Volume de dívidas cresce 1,1% em agosto na base anual, dizem CNDL e SPC Brasil

13/09/2018 | 12:38



O volume de dívidas cresceu 1,11% em agosto na comparação com o mesmo mês no ano passado, mostra pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil. Na base mensal de comparação, isto é, agosto frente julho, foi observado uma leve queda de 0,66% no volume de dívidas em atraso.

Os dados das pendências por setor credor revelam que as dívidas bancárias, que englobam cartão de crédito, cheque especial e empréstimos, por exemplo, é a que apresentou a alta mais expressiva em agosto, de 7,03% na comparação com o mesmo mês de 2017.

O segundo setor mais impactado pela inadimplência foi o de serviços básicos, como água e luz, cujo crescimento foi de 3,42%.

Os atrasos no crediário do comércio caíram 6,01%, enquanto as pendências com TV por assinatura, internet e telefonia se mantiveram estáveis, com pequeno avanço de 0,01% no período.

Em termos de participação, mais da metade (52%) de todos os compromissos financeiros não quitados pelo brasileiro foi contraída em bancos ou financeiras, seguidas do comércio, com 18%, setor de comunicação, com alta de 14% e empresas prestadoras de serviços básicos, com 8%.