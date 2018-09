Datafolha contemplará reflexos emocionais de cirurgia de Bolsonaro, diz Paulino

13/09/2018 | 12:21



O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o levantamento a ser divulgado na sexta-feira, dia 13, pelo instituto, contemplará possíveis reflexos emocionais da nova cirurgia do candidato ao Planalto pelo PSL, Jair Bolsonaro. "Datafolha está em campo, iniciando as entrevistas com eleitores de todo o País", escreveu o diretor no Twitter.

De acordo com Paulino, a pesquisa que será divulgada na sexta, às 19h, "será também a primeira após o lançamento de (Fernando) Haddad", confirmado como cabeça de chapa do PT no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba e impedido pela Justiça de disputar o pleito.