Em evento no Rio, Ciro volta a atacar vice de Bolsonaro

13/09/2018 | 12:19



O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), voltou a afirmar na manhã desta quinta-feira, 13, no Rio que o vice de Jair Bolsonaro (PSL), o General Mourão é um jumento de carga. "O bicho jumento de carga esse Mourão" , disse, ao ser questionado sobre o general. O pedetista já havia classificado assim o militar em sabatina do jornal O Globo ocorrida na véspera.

Em contrapartida, Ciro elogiou o candidato do PT Fernando Haddad, de quem é amigo pessoal, mas reafirmou que este não é um momento para brincadeiras. "Estamos às vésperas de um fenômeno protofascista", afirmou, numa referência a uma eventual vitória de Bolsonaro no primeiro turno. "Não é hora de botar o País para dançar na beira do abismo ". Ciro Gomes faz as declarações em palestra na Academia Brasileira de Ciências (ABC), no Rio.