Após suposta saída de Henry Cavill, Michael B. Jordan é cotado para ser o Super-Homem

13/09/2018 | 12:16



Os fãs de super-heróis ficaram chocados com os rumores de que Henry Cavill, que interpreta o Super-Homem desde 2013, quando estrelou Homem de Aço, pode deixar o icônico papel nos próximos longas da DC Comics. Após os rumores virem à tona, a Warner enviou um comunicado para a imprensa norte-americana afirmando que nada está certo no futuro de Cavill na franquia:

Embora nenhuma decisão tenha sido tomada em relação aos próximos filmes do Super-Homem, sempre tivemos grande respeito e ótimo relacionamento com Henry Cavill, e isso permanece inalterado.

Apesar disso, a produtora já estaria buscando um substituto para viver o super-herói nas telonas. Segundo o Deadline, o nome mais cotado é o do ator Michael B. Jordan, que roubou a cena recentemente ao viver o vilão de Pantera Negra. Antes do longa do herói de Wakanda, ele já esteve envolvido em outro filme do gênero, ao interpretar Johnny Storm em Quarteto Fantástico. Vale lembrar que nos quadrinhos, o universo da DC é dividido em várias realidades paralelas, as chamadas Terras, o que pode explicar a mudança do ator que interpreta Super-Homem.

Enquanto isso, Henry Cavill resolveu brincar com a situação ao publicar um vídeo em seu Instagram, deixando os fãs ainda mais na dúvida sobre seu futuro na franquia. Nas imagens, ele aparece segurando um action-figure de seu personagem, e na legenda, deixou o mistério no ar:

Hoje foi empolgante #Superhomem